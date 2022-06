Dybala-Inter, novità sugli anni di contratto. Nuovo appuntamento – Sky

Per Dybala all’Inter c’è la possibilità di chiudere la settimana prossima. Di Marzio, in chiusura di Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, fa un breve riepilogo su cosa potrà accadere per la Joya.

ARRIVA, MA QUANDO? – Paulo Dybala all’Inter è un’operazione di cui si parla da tempo, col suo agente Jorge Antun in sede a Milano mercoledì. Gianluca Di Marzio, in collegamento con Sky Sport, aggiunge una novità per precisare: «Non c’è stato oggi un passo avanti. L’appuntamento è fissato per la settimana prossima, però confermiamo un dettaglio importante: gli anni di contratto sono quattro, non tre. Inter e Dybala lavorano per un quadriennale».