Dybala, Inter non presente. Tentativo solo con cessione pesante – Sky

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Andrea Paventi – inviato ad Appiano Gentile – ha fatto il punto sulla situazione legata a Paulo Dybala e un suo chiacchierato passaggio all’Inter.

TRATTATIVA COMPLICATA – Andrea Paventi ha fatto il punto sulle possibiità di vedere Paulo Dybala all’Inter: «Al momento non risultano mosse di Marotta. Il problema in attacco all’Inter è legato al monte ingaggi e bisognerà fare delle valutazioni. Se Dybala arriva qui, uno tra Lautaro Martinez e Sanchez andrà via dal momento che i nerazzurri hanno puntato Scamacca come vice Dzeko. Al momento non c’è nulla, ma è chiaro che Marotta è attento. La prossima estate dipenderà dal risultato sportivo di questa stagione».