Dybala-Inter non accantonato, ma questione di numeri: la posizione del club – CdS

Ieri sera c’è chi ha parlato di Dybala lasciato libero dall’Inter (vedi articolo), ma per il Corriere dello Sport le cose non stanno così. Tuttavia, per poter tesserare la Joya è necessario far quadrare alcune situazioni.

NON SALTA, MA… – Paulo Dybala venerdì diventerà a tutti gli effetti un giocatore svincolato, visto che giovedì scade il suo contratto con la Juventus: poi sarà Inter? Al momento non appaiono altre opzioni all’orizzonte, ma la trattativa coi nerazzurri non è certo alla fase finale. Per il Corriere dello Sport, dando come condizione necessaria la partenza di Alexis Sanchez (vedi articolo), c’è da far quadrare alcune questioni sui numeri. Intanto di ingaggio: una parte Dybala dovrà riceverla in base alle presenze, perché arriva da diversi problemi fisici che l’hanno condizionato a Torino. Poi c’è da valutare il monte ingaggi, che deve tenere conto dell’imposizione di Suning di ridurlo. Il quotidiano romano si chiede: l’Inter rischierà di perdere Dybala o lo prenderà mantenendo in rosa anche Edin Dzeko?

