Dybala-Inter? Il nome è un altro! Ma uno scenario può cambiare – SI

Dybala all’Inter? Dopo la situazione riepilogata in avvio di trasmissione (vedi articolo) su Sportitalia si fa il punto in relazione ai nerazzurri. E per Pedullà, in collegamento da Roma, il nome reale è un altro.

DA MONITORARE – Alfredo Pedullà, per il momento, calma le voci su Paulo Dybala: «L’Inter in questo momento, ma dobbiamo stare attenti perché potrebbe cambiare nei prossimi giorni, è abbastanza fredda. Dall’Argentina parlano di incontri (vedi articolo), ma l’Inter è fredda per una serie di motivi. Il primo: l’aspetto contrattuale, in un momento di limiti ai tetti salariali. Il secondo: Lautaro Martinez è titolare e Dybala la riserva (nell’Argentina, ndr). Lautaro Martinez ha appena rinnovato, cosa giochi con lui e Dybala? In questo momento non c’è, poi se fra venti giorni non dovesse trovare l’accordo con l’Atlético Madrid può entrare. Il nome dell’Inter, non parlo di Romelu Lukaku, è Gianluca Scamacca. Piace Sébastien Haller, che ha delle richieste importanti, ma in pole position c’è Scamacca. Poi se al 20 aprile nessuno accontenta Dybala e l’Inter decide di scegliere in campo è un altro discorso, ma ora è in standby».