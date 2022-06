Dybala-Inter, niente accordo ma occasione. Lui ha una particolarità – Sky

Dybala più Lukaku è la possibilità che l’Inter sta provando a concretizzare in maniera clamorosa. Dopo le notizie sul belga (vedi articolo) Di Marzio su sposta sull’argentino, senza confermare quanto detto nel pomeriggio (vedi articolo) ma segnalando una particolarità sulla cifra.

PARAMETRO ZERO – Su Paulo Dybala all’Inter si è detto nel pomeriggio che era tutto fatto, ma per Gianluca Di Marzio non è proprio così. Da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport il giornalista fa il punto: «Rappresenta un’occasione. È calata molto anche la richiesta di ingaggio di Dybala, dai dieci chiesti alla Juventus ora siamo intorno ai sette. L’Inter offre cinque, quello che risulta a noi è che non c’è ancora l’accordo. Dybala accetterebbe anche sei, ma vuole essere il giocatore più pagato assieme a Lautaro Martinez e forse Romelu Lukaku. Non vuole arrivare e vedere giocatori che guadagnano più di lui, è una questionee di ego. Alla Juventus guadagnava sei milioni e trecentomila euro netti, pensare di andare a parametro zero e guadagnare meno no. Oggi c’era l’agente di Dybala a Milano ma non si è visto con l’Inter, si ritroveranno più avanti».