Dybala-Inter, necessario tagliare il monte ingaggi: due senatori a rischio – TS

L’Inter punta Dybala a parametro zero per la prossima stagione (vedi articolo), ma per prendere l’argentino è necessario sistemare il monte ingaggi. Stando a Tuttosport sui contratti in scadenza ci sono due giocatori a rischio taglio.

IN USCITA – Per vedere Paulo Dybala all’Inter non ci sarà da spendere soldi per il cartellino, ma “solo” per l’ingaggio. Virgolette d’obbligo, visto che lo stipendio richiesto dalla Joya non è certo poco. Motivo per cui Giuseppe Marotta sta valutando la posizione di alcuni contratti, per i quali il rinnovo è tutt’altro che scontato. A fine stagione, secondo Tuttosport, andranno via Aleksandar Kolarov e Matias Vecino (in scadenza al 30 giugno), in più si proverà a tagliare su Alexis Sanchez e Arturo Vidal. Poi ci sono due titolari, anche loro con tre mesi residui, a rischio: Samir Handanovic e Ivan Perisic. Per loro possibile un mancato rinnovo, nel caso in cui non si trovi una soluzione vantaggiosa per il club. Tutto questo per arrivare a Dybala a zero.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino



