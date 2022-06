Dybala: «L’Inter mi aspetta? Penso all’Argentina! Lautaro Martinez fenomeno»

Arrivano nuove parole di Dybala, stavolta a Sky Sport. Dopo quelle in patria (vedi articolo) l’attaccante in uscita dalla Juventus risponde direttamente a domande riguardanti l’Inter e la coppia con Lautaro Martinez.

NON SI SBILANCIA – Paulo Dybala riceve diversi spunti riguardanti la sua prossima destinazione: «L’Inter mi aspetta? Io sono concentrato sulla nazionale. Credo che devo pensare con la testa tranquilla sul mio futuro. È ancora presto per parlare, non ho deciso niente: ci sta lavorando il mio agente, io penso alla nazionale. Lautaro Martinez è un fenomeno: ha fatto una partita incredibile (in Italia-Argentina, ndr), un bellissimo gol e un bell’assist. Però siamo molto felici della nazionale e oggi parliamo solo di questo».