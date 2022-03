Dybala-Inter, Marotta pronto a una concessione che la Juventus non dà! – SM

Ieri dall’Argentina è arrivata la notizia che in settimana l’agente di Dybala, Antun, incontrerà non solo la Juventus ma anche l’Inter (vedi articolo). Per Sport Mediaset Marotta ha una carta da spendere.

IL MOMENTO DELLA VERITÀ – A poco più di cento giorni dalla scadenza del contratto, il futuro di Paulo Dybala dovrebbe iniziare a definirsi questa settimana. Entro le prossime ore, come lanciato ieri dall’Argentina, l’agente della Joya Jorge Antun incontrerà la Juventus per capire se ci siano margini sul rinnovo. Secondo Sport Mediaset, l’offerta in arrivo sarà una sorta di ultimatum: non negoziabile. Circa sette milioni di euro, senza aumenti e con bonus non facilmente raggiungibili. Una proposta che non è in linea con le richieste di Dybala, perciò ora la palla passa all’attaccante: dovesse dire no l’Inter è pronta a entrare in corsa. Giuseppe Marotta ha già avuto un contatto con Antun, che sa come i nerazzurri abbiano manifestato interesse. C’è un vantaggio: poter dare la fiducia che la Juventus non sembra più avere nei confronti del giocatore. E Dybala, dovesse finire all’Inter, vedrebbe “trasferito” il contratto che ha ora Alexis Sanchez.

Fonte: Sport Mediaset