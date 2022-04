Dybala-Inter, Marotta avanza da solo per trovare l’incastro: nuova richiesta – CM

Dybala è diventato il pezzo pregiato del mercato estivo da quando la Juventus lo ha praticamente liberato a parametro zero in anticipo. Sull’attaccante argentino non c’è solo l’Inter, ma Marotta non vuole perdere la leadership su cui lavora da tempo. Secondo quanto appreso dal portale CalcioMercato.com, non è più solo una questione di fiducia ma anche di tempo

MADE IN MAROTTA – Il colpo Paulo Dybala a parametro zero è un’operazione firmata Beppe Marotta in persona. O meglio, che l’Amministratore Delegato Sport dell’Inter vuole firmare. Marotta conosce più di tutti l’attaccante argentino scaricato dalla Juventus e sta gestendo personalmente l’affare. Con i suoi modi ma soprattutto con i suoi tempi. Marotta, infatti, è fiducioso di riuscire a trovare l’incastro perfetto. Come ripreso dal portale CalcioMercato.com a firma Pasquale Guarro, l’AD Sport nerazzurro ha chiesto tempo all’agente Jorge Antun perché prima deve fare spazio in rosa per Dybala. Sulla lista dei partenti c’è Alexis Sanchez, come noto. Ma rischia anche il papabile sacrificato del mercato estivo nerazzurro, Lautaro Martinez, che con Dybala in rosa potrebbe essere di troppo (tutto da vedere che sia così, ndr – vedi focus). Marotta ha chiesto ad Antun di aggiornarlo su ogni eventuale sviluppo. Perché ha bisogno di tempo extra. La fiducia in casa Inter – anzi in casa Marotta – non manca, ora serve il tempo e una serie di incastri. Sognando Dybala nerazzurro.

Fonte: CalcioMercato.com – Pasquale Guarro