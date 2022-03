Dybala-Inter, manovra di disturbo: non è prevista la firma con la Juventus – SM

Dybala e la Juventus al momento sono vicini ma allo stesso modo non si può dire che l’attaccante argentino sia vicino all’Inter. Come riportato da Sport Mediaset, nel prossimo incontro in programma non è prevista la firma sul rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione

RINNOVO IN BILICO – L’incontro in programma nelle prossime ore per discutere del futuro di Paulo Dybala probabilmente verrà disertato dall’attaccante argentino. Salvo sorprese, a discutere con la dirigenza della Juventus sarà solo l’entourage del numero 10 bianconera, senza il calciatore. Come noto, infatti, il calciatore si presenta a incontri simili solo per firmare. Ma al momento, nelle prossime 24-48 ore, non è prevista la firma sul nuovo contratto. L’offerta al ribasso della Juventus, che ha avanzato a Dybala un triennale da 10 milioni di euro netti annui (7 di parte fissa più 3 di parte variabile ma con bonus difficili da raggiungere, ndr), allontana le parti. Da tempo si parla dell’ombra dell’Inter, interessata al possibile colpo a parametro zero. Secondo quanto appreso da Sport Mediaset, però, quella dell’Inter rappresenta solo una manovra di disturbo tra Dybala e la Juventus. Il progetto del Presidente Steven Zhang va avanti in un’altra direzione. Il peso del progetto tecnico nerazzurro è sulle spalle di un altro numero 10 argentino, quel Lautaro Martinez autore del gol ad Anfield. Sarà davvero così? Occhio alle prossime puntate…