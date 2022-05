Dybala-Inter, ma prima una cessione. Possibile con Lukaku in un caso – CdS

Dybala all’Inter, Marotta ci crede ma prima va trovato un accordo con Sanchez. L’argentino con Lukaku è possibile, ma il Corriere dello Sport ribadisce che a quel punto dovrà essere ceduto un altro attaccante dopo il cileno.

PRIMA LE USCITE – L’Inter studia il colpo Paulo Dybala, ma in ogni caso prima dovrà riuscire a fargli spazio con una cessione, cioè quella di Alexis Sanchez. Serve dunque un accordo rispetto al suo ultimo anno di contratto a 7 milioni netto. Ecco perché, al momento, non è stata formulata un’offerta a Dybala. Ma, in occasione dell’incontro della scorsa settimana, si è parlato comunque di numeri in generale, e sul tavolo è stato messo un triennale da 7 milioni bonus compresi. Nel frattempo, però, è subentrata anche la variabile Romelu Lukaku. Chiaro che sarebbe clamoroso riuscire a portare all’Inter entrambi gli attaccanti. In quel caso, però, solo se venisse trovata una sistemazione anche per Edin Dzeko, altrimenti il primo nome in uscita sarebbe quello di Lautaro Martinez.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno

