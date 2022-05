Dybala, Inter al lavoro: decisione in arrivo nei prossimi giorni

Tiene banco la situazione legata a Paulo Dybala e al suo futuro, dopo l’addio ufficiale con la Juventus a scadenza di contratto. Secondo l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano – nel suo podcast Here We Go – l’Inter resta forte sul giocatore.

DECISIONE A BREVE – L’Inter resta forte su Paulo Dybala, che è pronto a decidere il suo futuro lontano dalla Juventus. A dare gli ultimi aggiornamenti sulla situazione dell’argentino ci ha pensato Fabrizio Romano: «Dybala non ha ancora scelto quello che sarà il suo futuro. Quel che è certo è che l’Inter è interessata al giocatore e sta lavorando per portarlo a Milano. L’argentino non si è ancora sbilanciato, anche se penso che la sua risposta arriverà nei prossimi giorni».

Fonte – Here We Go podcast, Fabrizio Romano