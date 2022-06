Dybala-Inter, l’attesa rischia di prolungarsi senza uscite in attacco – CdS

L’Inter è soprattutto in attacco che deve cercare di piazzare più colpi in uscita, a partire da Alexis Sanchez. Senza l’uscita di uno tra Edin Dzeko e Joaquin Correa sarà comunque difficile far entrare Paulo Dybala.

IN ATTACCO – Sempre più in stand-by la situazione legata a Paulo Dybala. Per Correa e Dzeko, come ormai chiaro da tempo, non ne vogliono sapere di lasciare l’Inter (oltre al fatto che non ci sono club veramente interessati). Senza la partenza di uno dei due (insieme a quella di Sanchez), non ci può essere spazio per Dybala. Con l’entourage dell’argentino non ci sono stati nuovi contatti: tutto rimandato al weekend o, più probabilmente, alla prossima settimana, ma l’attesa, in ogni caso, rischia di prolungarsi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno