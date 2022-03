Dybala-Inter, Joya per il dopo Lautaro Martinez? Piano Marotta e problemi

Paulo Dybala, attaccante argentino in uscita a parametro zero dalla Juventus, potrebbe essere il sostituto di Lautaro Martinez: l’indiscrezione.

OFFERTE – Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’Inter intende valutare le offerte per Lautaro Martinez sapendo che potrebbero sostituirlo con Paulo Dybala.

COMMISSIONE – Stando alle voci provenienti da fonti della Juventus, gli agenti della Joya chiedevano una commissione per il rinnovo del contratto pari a quella dell’agente di Dusan Vlahovic.

PROBLEMA – Questo è stato non solo un uno dei motivi principali che hanno spinto l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene a dire no a un accordo con il giocatore, ma anche un problema per la società nerazzurra.

OFFERTA – Quest’ultima ha inviato all’argentino un’offerta da 7 milioni di euro a stagione, ma non aveva preso in considerazione la commissione richiesta dall’entourage del calciatore.

PIANO – Beppe Marotta ha già un piano strategico per portare la Joya in nerazzurro trovando la somma necessaria cedendo Alexis Sanchez e Arturo Vidal.

VOLONTÀ – Molto dipenderà però dalla volontà di Dybala in quanto, al momento, non pare disposto a vendicarsi del club bianconero trasferendosi all’Inter. Ma tutto questo potrebbe cambiare.

Fonte: DailyMail.co.uk