Dybala-Inter, ipotesi seria ma non l’unica. Tempi lunghi? – TS

Dybala all’Inter è una voce di mercato che, nelle ultime settimane, ha preso forza col passare dei giorni. Ora che è sicuro che l’argentino lascerà la Juventus a parametro zero a fine stagione si fa sempre più possibile, ma Tuttosport non la mette come unica ipotesi.

SQUADRA DA TROVARE – Paulo Dybala firmerà un nuovo contratto a partire dal prossimo luglio, scaduto quello con la Juventus. La destinazione non è ancora nota, ma le prime manovre sono iniziate. Una di queste, come spiega Tuttosport, è del suo agente Jorge Antun, che negli scorsi giorni ha avviato le pratiche per poter operare con i club della Liga. In questo scenario entra, per forza di cose, l’Atlético Madrid di Diego Pablo Simeone, che lo stima. Anche l’Inter però è in corsa per Dybala e il quotidiano di Torino ritiene i nerazzurri un’ipotesi seria. Giuseppe Marotta al momento non si è (ancora?) mosso, ma l’interesse c’è. La possibilità Inter resta complessa per vari motivi, in primis quello economico, ma dovrà essere tenuta in considerazione ancora. Anche perché, da qui alla firma di Dybala con la sua prossima squadra (Inter o estero) passerà del tempo, visto che non ci sono offerte concrete e bisognerà aspettare un po’.

Fonte: Tuttosport – Guido Vaciago



