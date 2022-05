Dybala, Inter in prima fila! Incontro tra Marotta e l’agente: ecco la proposta – TS

Dybala presto deciderà i suo futuro, quel che è certo è che l’Inter c’è ed è in prima fila per l’attaccante argentino. Secondo quanto riportato da TuttoSport ci sarebbe già stato un incontro tra l’entourage del giocatore e lo stesso Beppe Marotta. L’AD nerazzurro, per l’appunto, ha già in mente il contratto da proporre.

IN PRIMA FILA – L’Inter è in pole per Paulo Dybala, come conferma l’incontro tra Beppe Marotta e Jorge Antun, procuratore dell’attaccante, che viene considerato obiettivo primario pure da Steven Zhang. Per il giocatore sarebbe pronto un contratto di 4 anni a 6 milioni a stagione, quanto il club dà a Lautaro Martinez. La Roma resta alla finestra, spettatrice interessata alle evoluzioni di mercato dell’argentino. E chissà che l’effetto Mourinho, che ha un debole per il ragazzo, non possa prendere il sopravvento. Ma senza dimenticare la Premier League: l’Arsenal sarebbe in cima alla lista, a patto che centri il quarto posto.

Fonte: TuttoSport – Marina Salvetti

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.