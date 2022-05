Dybala, Inter in pole nonostante l’ingaggio. Marotta per lui farà un’eccezione – TS

Dybala in uscita dalla Juventus, il nome dell’Inter come prossima meta si fa sempre più insistente. Anche Tuttosport conferma il forte interesse del club, con Beppe Marotta pronto a fare un’eccezione per quanto riguarda l’ingaggio.

SACRIFICIO – Paulo Dybala la prossima stagione potrebbe seriamente vestire la maglia dell’Inter. Il club nerazzurro è sempre più in pole position per il talento argentino, pronto a liberarsi a zero dalla Juventus. Altro brutto colpo per i bianconeri dopo Supercoppa Italiana e Coppa Italia, rischiano di vedere il proprio numero 10 vestire la maglia degli avversari. Nonostante i paletti dell’ingaggio, ci sono alcune eccezioni che confermano la regole e Dybala rientra sicuramente tra queste. Beppe Marotta dal canto suo lo conosco abbastanza bene, avendo puntato su di lui già nel 2015, sa che si parla di una vera e propria occasione considerando qualità ed età.

Fonte: Tuttosport

