Dybala-Inter, giornata decisiva: atteso contatto Marotta-Antun – TS

Paulo Dybala e l’Inter sono vicini. Secondo Tuttosport, la giornata di oggi potrebbe essere quella decisiva per chiudere l’operazione

VICINI – Paulo Dybala e l’Inter sono sempre più vicini. Secondo Tuttosport nella giornata di oggi è previsto un contatto telefonico fra Marotta e Jorge Antun, l’agente del calciatore argentino: le parti sono d’accordo sulla durata del contratto (4 anni). Da limare, però, la distanza sulle cifre con la squadra nerazzurra che propone 5,5 milioni più bonus, per un totale di 7, e l’entourage del calciatore che ne chiede 8. Ostacolo che, però, scrive il quotidiano non è un problema. Anche Zhang spinge per la chiusura del colpo: Dybala può dare una spinta ai ricavi del marketing del club. La “Joya”, infatti, è un calciatore conosciuto in tutto il mondo: lo testimoniano i 47 milioni di follower su Instagram.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino