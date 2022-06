Dybala, l’Inter formalizza offerta ufficiale! Cifre e dettagli – Sky

La notizia del giorno in casa Inter è l’incontro in sede con l’agente di Paulo Dybala. Come riporta Luca Marchetti di Sky Sport, è stata presentata la prima offerta ufficiale da parte del club nerazzurro. Di seguito i dettagli e le cifre.

OFFERTA FORMALE – Paulo Dybala e l’Inter si avvicinano. Secondo Luca Marchetti, questa è l’offerta presentata dal club durante l’incontro di oggi con l’entourage: «La cosa più importante di questo pomeriggio è che l’incontro in sede ha significato un contatto concreto per parlare delle cifre. L’Inter ha presentato un’offerta formale. Da quello che siamo riusciti a ricostruire in queste prime ore, i nerazzurri hanno proposto un quadriennale da 6 milioni all’anno più bonus. L’incontro viene definito costruttivo e che ha lasciato buone sensazioni a tutte le parti in gioco. La distanza, che in questo momento c’è, è ritenuta colmabile. C’è volontà di rivedersi e poter raggiungere un accordo».