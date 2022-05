Dybala-Inter, fissata la data dell’incontro con gli agenti: lo scenario – TS

Paulo Dybala e l’Inter. Secondo Tuttosport nella giornata di domani andrà in scena l’incontro fra la dirigenza nerazzurra e l’entourage dell’argentino

IN POLE – Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più a tinte nerazzurre. Secondo Tuttosport, nella giornata di domani, andrà in scena un incontro fra la dirigenza nerazzurra e l’entourage del calciatore: verranno gettate le basi su durata del contratto ed ingaggio del calciatore. L‘Inter, scrive il quotidiano, rimane fiduciosa: su Dybala sono tutti concordi. Servirà, però, creare le giuste condizioni economiche per l’arrivo della “Joya”: sono da leggere in tal senso gli addii di diversi calciatori nerazzurri (vedi articolo)

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino