Dybala, all’Inter servono due uscite: una già programmata – Sky

Si complica la trattativa per portare Paulo Dybala all’Inter. Il giornalista Luca Marchetti ha fatto il punto – negli studi di Sky Sport – sulla situazione legata alla sostenibilità dell’operazione per i nerazzurri,

SOSTENIBILITÀ – Questo il punto della situazione di Luca Marchetti sulla trattativa per portare Paulo Dybala all’Inter: «Ieri Marotta è stato un po’ più esplicito. Una volta arrivato Lukaku, non è sostenibile andare a chiudere per l’argentino. Può essere sostenibile se arrivano le uscite in attacco: non ne basta una perché quella di Sanchez era già in programma. Se ne esce un altro ci sarà modo di riannodare i discorsi con Dybala. Io non penso ci sia un patto segreto, in questo momento l’Inter non può garantire il posto in rosa all’argentino».