Dybala-Inter, decide Marotta! Possibile uno ‘scambio’ di ingaggio – SI

Dybala all’Inter resta una possibilità, visto che a due mesi dalla scadenza non si sa ancora dove andrà l’attaccante della Juventus. Su Sportitalia si rinvia la decisione vedendo come uomo chiave Marotta.

UNO FUORI, UNO DENTRO – Per Paulo Dybala l’opzione Inter può definirsi grazie a un cambio nel monte ingaggi. Sportitalia indica come l’argentino voglia ora sette milioni netti a stagione, ossia lo stesso stipendio attuale di Alexis Sanchez. Con l’uscita del cileno ci sarebbe lo spazio per inserire la Joya in rosa, senza spostare nulla nel conteggio complessivo. Toccherà quindi a Giuseppe Marotta decidere cosa fare su Dybala, con l’arrivo a parametro zero sempre in piedi.