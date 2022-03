Dybala-Inter, contatto! Il suo agente ha incontrato Marotta e Ausilio – TS

Dybala in nerazzurro non è più una suggestione. In attesa di capire il suo futuro, secondo quanto riportato dal collega Stefano Pasquino su TuttoSport, prima di Juventus-Inter, l’agente dell’argentino ha incontrato Beppe Marotta e Piero Ausilio.

INCONTRO – Paulo Dybala apre all’Inter e il suo agente, Jorge Antun, in gran segreto ha incontrato la dirigenza dell’Inter, che come già noto ha manifestato l’interesse per il giocatore. Le parti non sono entrate in profondità sull’aspetto economico dell’affare. All’Inter, oltre a iscriversi ufficialmente alla corsa sull’argentino, interessava capire quali fossero le tempistiche gradite da Dybala. E dalla controparte è arrivata una risposta che può essere considerata favorevole per i nerazzurri: Dybala non ha fretta di trovare subito una squadra. Marotta e Ausilio devono ancora cercare di capire quale sarà il budget per il prossimo mercato, e capire inoltre le necessità di Simone Inzaghi. La dirigenza dell’Inter è a conoscenza del fatto che l’ingaggio di Dybala alla Juventus sia di 7,3 milioni (bonus compresi) e che l’accordo per il rinnovo era stato trovato sulla base di 8 milioni più 2 di bonus.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino

