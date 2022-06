Dybala, Inter con una concorrente. Lukaku resta la seconda opzione – Sky

Paulo Dybala o Romelu Lukaku? Per l’Inter restano vive ancora entrambe le opzioni, sebbene entrambe abbiano le loro difficoltà. A fare il punto della situazione ci ha pensato il giornalista Luca Marchetti negli studi di Sky Sport.

DOPPIA OPZIONE – L’Inter continua a osservare le opzioni per rinforzare l’attacco. Questo il punto di Luca Marchetti: «Dybala per l’Atletico Madrid potrebbe essere un’opzione in più. L’Inter ha un buon feeling, ma non basta. Intanto i nerazzurri devono avere uno spazio tecnico ed economico, il che significa che bisogna prima cedere e poi avere la convinzione che la cifra da investire possa valere. Lukaku è un’altra opzione, con un discorso di prestito sul quale ora sta lavorando soltanto il giocatore. L’operazione per il belga potrebbe essere chiusa soltanto entro il 30 giugno, a causa del Decreto Crescita»