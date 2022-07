Dybala-Inter, clamoroso se sfumasse ma tutto ruota sulle uscite. Vidal! − SI

Per sbloccare la trattativa Dybala all’Inter, servono le uscite dei giocatori con ingaggi top. Ad oggi, i nerazzurri sono bloccati. Occhio però alla situazione Vidal in ottica Boca Juniors

SERVONO USCITE − Il fronte Dybala rimane sempre in primo piano all’Inter. Da Sportitalia, ne ha parlato Michele Moretti: «Per Paulo Dybala, l’Inter oggi il passo decisivo lo vorrebbe fare anche perché ha imbastito questa trattativa da tanto tempo. Ma servono delle uscite. Al momento per Alexis Sanchez offerte concrete non ce ne sono, per Arturo Vidal c’è forte il Boca Juniors. Avrebbe fatto un’offerta verbale non scritta per il cileno, tre anni di contratto. Potrebbe sfumare anche se avrebbe un po’ del clamoroso perché Dybala-Inter se ne parla da tanto tempo. L’Inter per adesso è bloccata, se non riesce a mettere a segno quelle uscite pesanti non potrà agire».