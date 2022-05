Dybala, Inter chiede tempo per l’offerta ufficiale: Roma sogna la Joya

L’Inter avrebbe avrebbe chiesto del tempo per l’offerta ufficiale a Paulo Dybala. Sull’attaccante argentino anche la Roma che sogna il colpo.

INDISCREZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, nel corso dell’incontro di ieri con l’entourage di Paulo Dybala non è stata formalizzata l’offerta concreta. Tuttavia l’Inter ha prospettato a Jorge Antun un contratto di tre anni da cinque e mezzo-sei milioni di euro di base fissa per giungere a sette milioni di euro, vale a dire il tetto massimo per gli ingaggi dei giocatori, e l’opzione per estendere il contratto per il quarto anno. Oltre a questo, verrebbero lasciati tutti i diritti d’immagine all’attaccante argentino. Allo stesso tempo il club nerazzurro avrebbe chiesto del tempo per l’arrivo dell’offerta ufficiale in quanto vorrebbe risolvere prima le questioni Arturo Vidal e Alexis Sanchez, Al fine di diminuire il monte ingaggi. Si tratta di una richiesta che Antun non avrebbe disdegnato in quanto così potrà ascoltare la Roma, che sogna il colpo Dybala.

Fonte: SportMediaset.it