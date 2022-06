Dybala-Inter, chiarito il ruolo dell’agente Petralito: incarico dato – SI

Per Dybala all’Inter un ruolo ce l’ha anche l’agente Petralito, come scoperto nel pomeriggio di oggi con la visita in sede (vedi articolo). Da Sportitalia si segnala il suo incarico nella trattativa.

INTERMEDIARIO DI PARTE – La vicenda che può portare Paulo Dybala all’Inter oggi si è arricchita di un nome di cui non si parlava prima: Giacomo Petralito. Si tratta di un agente, attivo soprattutto con la Germania, che era in sede assieme a Jorge Antun. E le sue parole, rilasciate a domanda dell’inviato di Inter-News.it Roberto Balestracci, fanno ben sperare visto che ha ammesso i segnali positivi per Dybala. Come fa sapere Sportitalia, Petralito ha ricevuto l’incarico lato Inter per portare avanti la trattativa. Non fa quindi parte dell’entourage di Dybala, ma è un intermediario scelto dalla dirigenza nerazzurra per riuscire ad arrivare all’ingaggio a parametro zero dell’ormai ex Juventus.