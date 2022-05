Dybala-Inter, c’è ottimismo. Ma servono due uscite per chiudere – TS

Paulo Dybala è un obiettivo dell’Inter. Per l’approdo dell’argentino in nerazzurro c’è ottimismo ma, spiega Tuttosport, saranno necessarie prima due uscite

ATTESA – Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più a tinte nerazzurre. Secondo Tuttosport, per l’arrivo della “Joya” alla corte di Simone Inzaghi c’è ottimismo, dopo l’incontro avuto con l’entourage nella giornata di giovedì. Il club nerazzurro che non ha fretta: secondo il quotidiano, infatti, per l’approdo dell’ex Juventus a Milano saranno necessarie prima due uscite: quella di Arturo Vidal ed Alexis Sanchez. Importanti, in tal senso, anche le parole spese da Lautaro Martinez dal ritiro dell’Argentina.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino