Dybala-Inter, c’è convinzione totale dal 13 aprile, non da pochi giorni – AP

L’Inter ha in mano Paulo Dybala e questo, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, da molto tempo. Ecco quanto riporta il giornalista di Sportitalia sui suoi profili social.

GAP – L‘Inter è molto vicina a chiudere per Paulo Dybala. L’ex Juventus diventerà un nuovo giocatore dei nerazzurri prossimamente come confermato anche da Alfredo Pedullà che fa chiarezza sulla situazione tra l’argentino e l’Inter. Non c’è gap, non c’è nulla, c’è convinzione totale. 13 aprile 2022-14 giugno 2022. Insomma, l’Inter ha in mano l’argentino e la distanza che molti dicono, non c’è.