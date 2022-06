Dybala all’Inter, c’è da cedere! Dzeko-Juventus? Si può sviluppare − SI

Per Dybala all’Inter serve ancora una certa pazienza. Non c’è fretta anche perché prima bisogna vendere qualche attaccante. Si può allacciare il discorso Dzeko-Juventus

ATTESA − Dopo l’affare Lukaku (vedi articolo), l’Inter è al lavoro anche per chiudere Dybala. Secondo Alfredo Pedullà su Sportitalia mercato, non c’è fretta, prima bisogna vendere qualche attaccante. Dzeko in uscita: «Paulo Dybala? Per l’operazione Romelu Lukaku era una situazione necessaria farla entro il 30 giugno. Per l’argentino non c’è fretta, si vuole chiudere con calma. C’è da cedere: l’indiziato numero uno è Edin Dzeko. Pista fredda Dzeko-Valencia, Dzeko-Juventus può essere un discorso che si può sviluppare».