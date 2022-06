Dybala-Inter bloccato dagli ‘esuberi’: la situazione da Sanchez a Vidal – SM

L’Inter continua a lavorare per Paulo Dybala. Secondo SportMediaset a bloccare l’arrivo della “Joya” in nerazzurro è la situazione legata agli esuberi

TEMPO – Paulo Dybala è vicino a vestire la maglia dell’Inter, ma secondo SportMediaset è evidente la frenata delle ultime ore sulla trattativa. Il motivo? La necessità dei nerazzurri di fare uscire qualche giocatore dal contratto pesante presente in rosa. E la situazione non è semplice: gli indiziati a far posto a Dybala sono due fra Dzeko o Correa, Sanchez. Se per i primi due non sono arrivati offerte significative, il cileno è indispettito dal comportamento della società e sta rifiutando ogni destinazione proposta. E proprio l’addio dell’attaccante cileno, unito a quello di Vidal, su cui da tempo lavora il Flamengo, potrebbero finalmente sbloccare l’arrivo della “Joya” in nerazzurro.

Fonte: Sportmediaset.it