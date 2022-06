Dybala-Inter, avanti tutta. Marotta pronto a chiudere: ecco cosa manca – TS

Paulo Dybala è un obiettivo dell’Inter. Per l’approdo dell’argentino in nerazzurro c’è ottimismo ma, spiega Tuttosport, saranno necessarie prima due uscite

PRESSING – Il futuro di Paulo Dybala sembra sempre più a tinte nerazzurre. Secondo Tuttosport, per l’arrivo della “Joya” alla corte di Simone Inzaghi c’è ottimismo, con lo stesso attaccante che, nelle ultime ore, ha aperto ad una sua permanenza in Italia. Decisivo, in tal senso, anche il lavoro di Javier Zanetti che in occasione della sfida di Londra fra Italia ed Argentina è andato in pressing sull’attaccante per fargli pronunciare il fatidico sì ai colori nerazzurri. Il primo sponsor dell’operazione è Marotta, legato fortemente sia a Dybala che Antun, il suo agente: il dirigente è convinto di strappare il sì alla “Joya” con il triennale (con opzione per il quarto) da 7 milioni messo sul piatto dall’Inter. Per chiudere però bisognerà attendere: servono prima le uscite di Alexis Sanchez ed Arturo Vidal.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino