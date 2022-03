Dybala-Inter? Arrivabene sul rinnovo: «Nulla è deciso. Liberato a dicembre»

La questione del rinnovo di Dybala con la Juventus continua a tenere banco e le voci sull’Inter non cambiano. L’AD bianconero Arrivabene, intervistato da Zazzaroni per il Corriere dello Sport, fa il punto della situazione.

TUTTO BLOCCATO – Maurizio Arrivabene, Amministratore Delegato della Juventus, parla del (mancato) rinnovo con Paulo Dybala: «Accordo trovato in autunno? Vero. Le cifre […] sono quelle corrette. Poi le cose sono cambiate? Decisamente. L’inverno scorso c’è stato l’aumento di capitale da quattrocento milioni, che serviva ad aggiustare i conti, non per il mercato. In più aspettavamo la semestrale, di conseguenza si sono rese necessarie nuove valutazioni riassumibili nei quattro parametri. L’aspetto tecnico, il numero delle presenze effettive, la durata del contratto e il valore economico attribuibile al singolo giocatore. Parametri che devono essere rispettati».

QUALI SCENARI? – Su Dybala, accostato anche all’Inter, Arrivabene smentisce che una settimana fa la Juventus abbia deciso di non rinnovare più: «Scaricato, mollato… Abbiamo scelto di far slittare l’incontro semplicemente perché il tecnico ha voluto mettere in bolla la squadra, avevamo davanti a noi la partita di Genova e il ritorno di Champions League. Liberato moralmente il 17 dicembre? Il giorno dell’ultimo contatto con l’agente, non ricordo con precisione la data, ma era metà dicembre, alla domanda “possiamo ritenerci liberi?” risposi sì, ma solo perché non avrei potuto chiudere l’operazione in quel preciso momento. Fu un atto di estrema onestà. Qualcuno ha scritto che a un certo punto sarei addirittura scappato da quella riunione. Scappato, capisce? Spiegai tanto all’agente quanto a Pavel Nedved e Federico Cherubini che avevo un impegno personale inderogabile. Io non scappo. Offerta al ribasso per Dybala? Vediamo come si presenta Paulo, nulla è deciso».

Fonte: Corriere dello Sport – Ivan Zazzaroni

