Dybala-Inter, ancora niente offerta. Dipende pure da due uscite – SI

Dybala all’Inter è una voce di mercato che continua anche stasera, dopo che al Meazza ha parlato lo stesso argentino (vedi articolo). Su Sportitalia si fa il punto segnalando due uscite necessarie.

PARAMETRO ZERO PER L’INTER – Paulo Dybala è virtualmente senza squadra, visto che gli impegni con la Juventus li ha conclusi sabato. L’argentino attende di conoscere la sua prossima destinazione e potrebbe essere l’Inter. Secondo Sportitalia c’è forte fiducia da parte della dirigenza nerazzurra, ma bisogna ancora effettuare un’offerta formale. Per poterla presentare sono necessarie anche delle uscite, in questo caso però non si tratta di cessioni. Sono Alexis Sanchez e Arturo Vidal, che devono rescindere il proprio contratto. Dipenderà anche da quanto alta sarà la buonuscita per i due cileni, ma Dybala resta un nome forte per l’Inter (a parametro zero) in vista della prossima stagione.