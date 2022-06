Dybala-Inter, affare tutt’altro che sfumato: pazienza! E zero pretendenti – CdS

L’Inter ha momentaneamente ‘bloccato’ l’affare Paulo Dybala, e fortunatamente non sono spuntati nuovi pretendenti. Secondo il collega Pietro Guadagno questa mattina sul Corriere dello Sport, l’operazione slitterà ancora.

IN STAND-BY – La trattativa tra l’Inter e Paulo Dybala non è più una questione di intesa tra le richieste dell’argentino e l’offerta interista. Ora il vero nodo è l’affollamento in attacco, per questo motivo bisognerà aspettare per vedere l’argentino vestire la maglia nerazzurra. L’Inter ha momentaneamente messo in pausa la trattativa, e il punto di forza – ad oggi -, sta nel fatto che nel frattempo non sono spuntati nuovi rivali nella corsa per l’argentino. Il Milan potrà diventarlo solo tra qualche settimana. Nessun ritorno di fiamma della Roma, e la ricerca in Spagna da parte del suo entourage non ha prodotto risultati. La porta interista per Dybala è tutt’altro che chiusa. Il suo entourage è stato informato della situazione e, quindi, della necessità di attendere. L’argentino piace, interessa ed è ritenuto importante. Beppe Marotta ribadirà il concetto in un prossimo contatto che andrà certamente in scena nelle prossime ore/giorni. Nel frattempo Dybala prosegue le sue vacanze a Miami.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno