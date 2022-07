Dybala-Inter, l’affare non decolla. In Francia sicuri: c’è anche il PSG

Si infittiscono i rumors su Dybala. Il suo futuro continua a rimanere in bilico. Dal 1°luglio è diventato un giocatore svincolato. L’Inter c’è da tempo ma non è riuscita ancora a chiudere. Sul giocatore, è piombato anche il PSG

ANCHE IL PSG − Continuano i fiumi d’inchiostro sulla vicenda Paulo Dybala. L’argentino, liberatosi dalla Juventus, è da tempo in trattativa con l‘Inter. Situazione però bloccata con i nerazzurri che prima dovranno cedere qualche attaccante. In Francia, puntano anche sul PSG. Lo riporta il portale ‘Le 10 sport.com‘, secondo cui la Joya potrebbe essere l’erede addirittura di Neymar. Il fuoriclasse brasiliano sembra essere ai ferri corti con il club parigino che adesso sta sondando un po’ il terreno. Per le casse del PSG non sarebbe un problema accontentare le pretese di Dybala ed entourage.