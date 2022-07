Dybala, ingaggio basso alla Roma. E la clausola era una richiesta all’Inter

Dybala da oggi è anche ufficialmente della Roma, un trasferimento a sorpresa fino a pochi giorni fa. Gianluca Di Marzio, tramite il suo sito, fa sapere quanto prende d’ingaggio l’argentino e informa dell’inserimento di una clausola che era stata chiesta pure all’Inter.

CIFRE BASSE – Paulo Dybala guadagnerà 4.200.000 euro netti a stagione per i prossimi tre anni con la Roma. Questo il contratto che l’argentino ha firmato, dopo diverse settimane in cui si pensava che dovesse andare all’Inter. Le cifre le dà Gianluca Di Marzio, con un’aggiunta: c’è una clausola liberatoria da venti milioni di euro, valida per qualsiasi squadra. Il giornalista fa sapere che l’entourage di Dybala l’aveva posta come imprescindibile anche per le trattative con altri club, fra cui proprio l’Inter e il Napoli. Una percentuale della clausola sarà a favore del giocatore, nel caso in cui una società dovesse esercitarla. La Roma, però, ha la facoltà di risolverla a proprio favore in certe situazioni e di poter eventualmente bloccare un trasferimento aumentando l’ingaggio a Dybala o la durata del contratto.

Fonte: gianlucadimarzio.com