Dybala in stand-by, occorre far spazio: l’Inter incontra l’agente di Sanchez – CdS

Anche Paulo Dybala, come Lukaku (vedi articolo), ha in testa solo l’Inter. Ma l’attesa non può essere infinita. L’attaccante argentino è già stato avvisato che dovrà attendere l’uscita di qualcuno in attacco. Secondo il Corriere dello Sport, l’Inter presto incontrerà l’agente di Alexis Sanchez.

NUOVO INCONTRO – L’Inter ha spiegato a Dybala che dovrà aspettare ancora un po’ per vestire la maglia nerazzurra. Da un lato occorre fare spazio in attacco e nel monte-ingaggi con l’uscita di Sanchez dall’altro l’Inter vuole capire che piega prenderà proprio la vicenda Lukaku. A proposito dell’attaccante cileno, nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza dell’Inter e il suo agente, Felicevich.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno e Andrea Ramazzotti

