Dybala in stand-by ma non sarà per sempre: Roma c’è, ma occhio al Milan – Sky

L’affare tra Paulo Dybala e l’Inter, al momento, è ancora in stand-by. Ma come svelato da Sky nel corso di Calciomercato – L’Originale, l’attaccante conti0nuerà a guardarsi intorno.

IN STAND-BY – Paulo Dybala all’Inter, al momento, è un affare assolutamente in stand-by. L’argentino non aspetterà per sempre l’Inter, e insieme al suo entourage continuerà a guardarsi intorno. La Roma resta sempre una pista percorribile e osserva la situazione, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, oggi si è parlato anche di Milan, anche se ad oggi non c’è nulla.