Dybala, in Argentina sicuri: offerta Inter presentata. Roma defilata

Arrivano nuove indiscrezioni sulla situazione legata al futuro di Paulo Dybala. César Luis Merlo, giornalista dell’emittente argentina TyC Sports, ha confermato la presentazione dell’offerta al giocatore da parte dell’Inter. Con sorpasso sulla Roma.

OFFERTA PRESENTATA – Prosegue il lavoro dell’Inter per l’ingaggio di Paulo Dybala a partire dalla prossima stagione (vedi anche le dichiarazioni di Marotta). Le conferme arrivano anche dall’Argentina, dove assicurano che la società nerazzurra ha presentato al giocatore la propria offerta ufficiale, per tre anni di contratto. Al momento è proprio l’Inter a essere in vantaggio, con la Roma che si defila nella corsa all’ex giocatore bianconero.