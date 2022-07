Dybala, in Argentina sicuri: arrivo imminente all’Inter! In due lasciano

Dybala, svolta vicina sul suo futuro? Secondo i colleghi argentini di TyC Sports, l’argentino sarebbe vicino all’Inter. In due pronti a lasciare.

LASCIANO IN DUE – Arturo Vidal è ormai vicinissimo al Flamengo, che però ha chiesto informazioni anche per Alexis Sanchez, altro giocatore in uscita dall’Inter e con un ingaggio pesantissimo (vedi articolo). Proprio per questo motivo, senza il loro ingaggio, i nerazzurri sono pronti ad accogliere Paulo Dybala. Il suo arrivo – secondo TyC Sports, è imminente.

Fonte: TyC Sports