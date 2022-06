Dybala, il Tottenham ci prova ma l’argentino spara alto

Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, il Tottenham avrebbe fatto un tentativo per Paulo Dybala. A riportarlo è il Daily Mail, che sottolinea quanto le richieste dell’argentino abbiano fatto desistere il club londinese. L’Inter resta in corsa.

RINUNCIA – Il mercato di Tottenham e Inter in questa stagione sembra essere concatenato. Prima il passaggio di Ivan Perisic a Londra. Poi le voci su una possibile cessione di Alessandro Bastoni. Infine il tentativo del club allenato da Antonio Conte di inserirsi nell’affare per Paulo Dybala. Naufragato, però, a causa delle richieste dell’ex Juventus. Nel dettaglio si tratterebbe di una cifra attorno ai 7.5 milioni di euro. Al momento i nerazzurri restano in vantaggio nella corsa al giocatore, con un’offerta vicina ai 7 milioni bonus compresi. I londinesi, per ora, si defilano.