Dybala ha scelto l’Inter! Vuole continuare la sua esperienza in Serie A – AP

Dybala, secondo quanto riportato dal sito di Alfredo Pedullà, ha scelto di giocare all’Inter per la prossima stagione. E dunque, di proseguire la sua esperienza in Serie A.

SCELTA FATTA – Paulo Dybala dopo aver detto addio definitivamente alla Juventus a parametro zero, ha intenzione comunque di proseguire la sua esperienza in Serie A. Secondo quanto riportato dal giornalista ed esperto di mercato, l’attaccante argentino ha scelto l’Inter come sua prossima tappa.

Fonte: alfredopedulla.com