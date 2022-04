Dybala, esclusa una pista. Dall’Inter solo una proposta – Rai

Il giornalista di Rai Sport Marco Conterio ha fatto il punto sul possibile futuro di Paulo Dybala. A 90esimo Minuto ha sottolineato come per l’argentino sia arrivata solo una proposta dall’Inter, mentre restano altre piste vive anche all’estero. Esclusa la Roma.

POSSIBILE FUTURO – Queste le parole di Marco Conterio sul possibile futuro di Paulo Dybala: «La Roma la escludiamo, anche il giocatore non è interessato alla pista giallorossa. Le possibili piste sono diverse. Al momento non è arrivata nessuna offerta, neanche di quella dell’Inter. I nerazzurri hanno fatto una proposta per un contratto corto, più corto dei cinque anni che chiedeva alla Juventus. Fredda anche la pista Atletico Madrid, che è più interessato a Lautaro Martinez. Occhio anche in Inghilterra con Manchester United e il meno prestigioso Newcastle, che è al momento l’unica squadra ad aver fatto un sondaggio».