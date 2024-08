Dybala: «Ecco perché ho detto di no ai soldi dell’Arabia Saudita»

Una delle notizie di settimana ha riguardato il clamoroso no di Dybala alla ricchissima offerta dall’Al-Qadsiah in Arabia Saudita. Stasera, nel post partita di Roma-Empoli 1-2, l’argentino ha spiegato il perché a Sky Calcio Club.

IL NO – Paulo Dybala ha detto no all’Arabia Saudita, ma stasera ha perso con la Roma. Parla di tutto: «L’ho vissuta cercando di viverla come tutte le altre. Credo che uno deve essere professionale e concentrato a fare quello che ci chiede il mister: credo che oggi non siamo stati bravissimi a fare quello che in settimana ci ha chiesto lui, abbiamo sbagliato tanto. Penso che dobbiamo continuare a lavorare e lasciare il passato, spero che il mercato passi velocemente. Credo che dobbiamo tutti cercare di capire cosa abbiamo sbagliato, guardare tutti gli errori che abbiamo commesso. Secondo me sono stati tantissimi a livello individuale anche, oggi ci sono stati tanti errori banali. Poi abbiamo cercato di ribaltare la partita, ma era troppo tardi».

Dybala resta alla Roma, l’Arabia Saudita non lo fa ricco

LA REPLICA – Dybala spiega il rifiuto: «Soldi? Tutti guardano quello, ho messo tante cose sul tavolo per scegliere. C’era la mia famiglia, mia moglie, la città, la squadra, voler tornare nella nazionale. Ho trent’anni, mi sento bene anche se vedo tante critiche sugli infortuni. Cerco di curarmi al massimo per rendere al meglio, ci sono tantissime cose ma si parla soprattutto dei soldi. Certo, quando uno vede quella cifra lì non posso dire che non lo pensi, però si mettono tante cose sul tavolo. Che mi hanno fatto scegliere quella scelta lì. Al mio procuratore non cambia niente, ho sentito in giro che avrebbe perso tanti soldi ma non è vero niente. Per lui l’importante è che io sia felice con la scelta che ho fatto, gli voglio tanto bene e lavoro da tanto tempo con lui. Come l’hanno presa gli arabi? Non lo so, non ho parlato con loro».