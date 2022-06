Dybala e l’ingaggio: la differenza tra stipendio precedente e offerta – CdS

L’Inter ha incontrato, nella giornata di lunedì, l’agente di Paulo Dybala in sede in viale della Liberazione. Un incontro molto proficuo con le parti che si riaggiorneranno ma con l’entourage dell’argentino che ha in mano un’offerta concreta.

DIFFERENZA – L’Inter ha avanzato la prima offerta ufficiale a Paulo Dybala per portarlo in nerazzurro a parametro zero. Dopo l’addio alla Juventus la Joya è in cerca di una sistemazione è quella nerazzurra è la più gradita. Ma per vederlo a Milano c’è da superare lo scoglio ingaggio. Come spiega il Corriere dello Sport, a Dybala è stato offerto un contratto di 4 anni a 5.5 milioni di euro come base fissa più i bonus che farebbero arrivare il tutto intorno ai 7 milioni di euro. Una cifra inferiore sia a quanto percepiva alla Juventus, ovvero 7.5 milioni di euro più bonus, sia all’offerta fatta inizialmente dai bianconeri nel finale di 2021, ovvero 8mln + 2 di bonus. Che l’Inter non voglia spendere così tanto per Dybala è chiaro, dunque si potrà trovare una soluzione magari con un bonus corposo alla firma. Ma le cifre sullo stipendio saranno bene o male quelle.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno