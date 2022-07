Dybala e la pazza idea Monza. Deve scendere in campo Berlusconi – CdS

L’Inter chiuderà con Bellanova una serie di cinque acquisti in un solo mese di tutto rispetto. I tifosi sognano anche Paulo Dybala che però sarebbe la ciliegina sulla torta del calciomercato e che, ad oggi, ha due nuove pretendenti: Milan e Monza.

PAZZIA – Quella di vede Paulo Dybala al Monza è definibile come una vera e propria pazza idea del duo Berlusconi-Galliani. I brianzoli sono approdati per la prima volta in Serie A e sognano di fare le cose in grande, come spesso accade a questo duo storico del calcio. L’ultima idea, ripresa anche dal Corriere dello Sport, è quella di vedere Mauro Icardi (ex Inter) e Paulo Dybala (obiettivo Inter) al Monza. Certo, il blasone delle due squadre è completamente diverso e sulla carta la Joya dovrebbe scegliere a mani basse (anche se il paragone dovesse essere fatto con il Milan). Dunque perché il Monza? Per rendere il sogno realtà in campo dovrebbe scendere Berlusconi in persona così da sbloccare la mente di Dybala cercando di convincerlo e persuaderlo.

Fonte: Corriere dello Sport – Eleonora Trotta