Dybala, duello fra Atletico Madrid ed Inter. Marotta studia il colpo – TS

Paulo Dybala sarà uno dei protagonisti del mercato estivo. L’argentino, che non rinnoverà il suo contratto con la Juventus, è conteso dall’Inter e dall’Atletico Madrid. Le ultime dal Tuttosport

OPPORTUNITA’ – Paulo Dybala lascerà sicuramente la Juventus a fine stagione. Il calciatore argentino è un’opportunità di mercato, visto il suo mancato rinnovo con i bianconeri e la possibilità di accasarsi ad una nuova squadra a parametro zero. Fra le più interessate, secondo Tuttosport, ci sono Inter ed Atletico Madrid. Non sono totalmente da escludere le piste che portano al Barcellona, nonostante le smentite di Xavi, ed alla Premier League, dove però Paulo, scrive il quotidiano torinese, non è molto convinto di andare a giocare.

DUELLO – Per Dybala, quindi, alla lunga, potrebbe profilarsi un duello fra l’Inter e l’Atletico Madrid. I nerazzurri fiutano il colpaccio ma sarà decisivo il fattore tempo: servirà infatti cedere prima Lautaro Martinez. Con parte del ricavato dalla cessione l’Inter avrebbe i mezzi per accontentare le richieste del calciatore e del suo entourage. I nerazzurri, scrive il quotidiano, si informano costantemente sulle condizioni fisiche dell’argentino con Marotta che, con il placet della società, farà di tutto per accaparrarsi la “Joya”. L’Atletico Madrid dal canto suo ci proverà: a giugno i colchoneros potrebbero salutare Suarez e non è certo il riscatto di Griezmann dal Barcellona. C’è spazio, quindi, per provare a portare in Spagna Dybala, meta gradita dal calciatore e su cui sta lavorando il suo agente.

Fonte: Tuttosport – Antonino Milone