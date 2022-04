Dybala, difficoltà sia per l’Inter sia per il Milan. Intermediario al lavoro – CdS

Il futuro di Dybala è ancora un rebus e non è certo che possa essere in Italia. In scadenza di contratto al 30 giugno, il prossimo ex attaccante della Juventus interessa a Inter e Milan ma il Corriere dello Sport non esclude altre soluzioni.

SITUAZIONE DA DEFINIRE – Per Paulo Dybala ci sarà ancora da attendere. Se stanotte si è ribadito dell’interesse a riflettori spenti di Giuseppe Marotta (vedi articolo), stamattina il Corriere dello Sport in edicola parla di dubbi sulla destinazione Italia. Non ci sono ancora proposte concrete e l’argentino attende di capire quali lo diventeranno. Il Milan, in un articolo a firma Filippo Bonsignore, viene visto come una possibilità superiore rispetto all’Inter. I rossoneri hanno però dei problemi legati all’ingaggio e devono valutare il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Dybala però ha un intermediario che valuta le opzioni dall’estero. Da qualche settimana ha sondato club inglesi (Arsenal, Manchester City, Manchester United, Newcastle United e Tottenham) e spagnoli (Atlético Madrid, Barcellona e Real Madrid), in queste ore sarà a Torino e farà il punto della situazione. Con Dybala che dovrà scegliere il suo nuovo club dopo la Juventus.

Fonte: Corriere dello Sport – Filippo Bonsignore



Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.