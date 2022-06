Dybala ai dettagli con l’Inter, poi visite e firma! Ringraziata la Roma

Per Dybala all’Inter la trattativa è ai dettagli. L’attaccante argentino è ormai ad un passo dal vestire la casacca nerazzurra. Rifiutata anche la Roma

VICINO − Il doppio colpo Lukaku-Dybala all’Inter sembra essere molto vicino. Se per il belga, i nerazzurri sono al match-point, per la Joya ci sono da limare gli ultimi dettagli. A riportarlo il giornalista argentino Cesar Luis Merlo dell’emittente Tyc Sports. Tramite un aggiornamento sul suo account Twitter, Merlo ha praticamente annunciato le tre tappe dell’affaire Dybala. Il giocatore ha, infatti, ringraziato la Roma per l’interessamento ma ha rifiutato la proposta. Inoltre, dopo l’accordo con l’Inter presto visite e mediche e firme sul nuovo contratto di quattro anni.